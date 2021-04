De Leader Walfer hat de Musel Pikes iwwerdeems keng Chance gelooss a konnt eng 102:71 Victoire feieren.

E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket an der Total League a bei den Damme de 14. Spilldag.

Härebasket

Diddeleng - Contern 88:91 (25:14, 40:44, 64:67, 88:91)

Déi Diddelenger, déi als Favorit an de Match gounge, konnte sech am éischte Véierel vun hirer beschter Säit presentéieren a sou gounge si och fréi a Féierung, déi si no den éischten 10 Minutten op 11 Punkte festsetze konnten, dëst beim Score vu 25:14. Duerno koum Contern awer ëmmer besser an de Match a bei Diddeleng war am zweete Véierel virun allem offensiv net vill agefall. Duerch eng kämpferesch a spilleresch staark Leeschtung konnte si de Match zu hirem Gonschten dréinen. Dëst war virun allem dem Nicolas Hittelet senge 4 Dräier um Stéck ze verdanken.

Duerno war et eng serréiert Partie bei där Contern weider alles dogéint gesat hat, wat se haten. Diddeleng konnt de Réckstand net ophuelen oder de Match dréinen a sou goung Contern mat enger knapper 3-Punkten Avance an de leschte Véierel. Trotz 31 Punkte vum Stephen Harris konnt Diddeleng de Match net op hir Säit zéien a sou ka Contern um Enn eng iwwerraschend 91:88-Victoire feieren.

Walfer - Musel Pikes 102:71 (23:18, 45:41, 79:60, 102:71)

Fir de Leader Walfer gouf et um Enn eng däitlech 102:71-Victoire géint d'Musel Pikes. An den éischte Minutte konnt d'Résidence och fréi mat 12:5 a Féierung goen, ma d'Musel Pikes konnten de Réckstand bis zum Enn vun den éischten 10 Minutte nach eng Kéier verkierzen. Am zweete Véierel war et eng enk Partie, dëst well och d'Musel Pikes vollen Asaz gewisen haten.

Am drëtte Véierel konnten déi Walfer Hären den Tempo awer entscheedend unzéien an hir Féierung kloer ausbauen. De Musel Pikes war d'Loft um Enn ausgaangen a Walfer konnt hir offensiv Qualitéite voll ausspillen, sou dass et um Enn eng ganz däitlech Victoire fir de Leader gouf.

Hiefenech - Sparta Bartreng 73:62 (18:21, 36:39, 47:49, 73:62)

Härebasket: Hiefenech - Sparta 73:62 (10.4.21) © Roland Miny

Hesper - Basket Esch 67:112 (23:30, 38:63, 56:95, 67:112)

Arantia Fiels - Steesel 89:81 (25:23, 43:44, 60:65, 89:81)

Dammebasket

Musel Pikes - Diddeleng 58:75 (13:16, 29:29, 41:47, 58:75)

Am Spëtzematch bei den Damme gouf et eng iwwerraschend däitlech Victoire fir den T71 Diddeleng. Am éischte Véierel war et nach eng serréiert Partie, bei där Diddeleng wuel a Féierung goe konnt, ma de Leader vun der Musel war awer nach net geschloen. Am zweete Véierel konnte sech d'Damme vun der Lokalekipp weider an de Match kämpfen a sou goung et no enger ganz serréierter éischter Hallschent mat 29:29 an d'Paus.

No der paus sinn déi Diddelenger ëmmer méi staark ginn an virun allem offensiv ware si géigeniwwer vun de Musel Pikes iwwerleeën. Ugefouert vum Nadia Massong mat 24 Punkten an dem Shalonda Winton mat 23 Punkte konnte si hir Stäerkt an der Offensiv virun allem am leschte Véierel weisen, a sou stoung eng um Enn iwwerraschend däitlech 75:58-Victoire zu Gonschte vun den Diddelenger Dammen.

Steesel - Walfer 79:87 (9:20, 25:46, 52:65, 79:87)

Contern - Gréngewald Hueschtert 51:77