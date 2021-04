Och d'Fiels ass uewen an der Tabell ze fannen an ass déi zweet positiv Iwwerraschung vun der Saison.

E Sonndeg den Owend war den Dean Gindt Invité am Rebound op der Télé an huet erkläert, wisou et zu Walfer den Ament sou gutt leeft. Och den Trainer Alexis Kreps huet ee groussen Undeel um Erfolleg, sou den Dean Gindt.