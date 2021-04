No dëser klorer Victoire bleift den F91 Diddeleng weider mat uewen an der Tabell dobäi.

Am Lëtzebuerger Futtball war et um Samschdeg den Optakt vum 20. Spilldag.

Hei hat Diddeleng zu Rouspert keng Problemer a séchert sech eng 4:0-Victoire.

Rouspert - Diddeleng 0:4

0:1 Kirch (6'), 0:2 Nader (69'), 0:3 Bettaieb (82'), 0:4 Nader (90)

No enger Trauerminutt vir de jorelaange Co-Trainer vu Rouspert, den Denis Peiffer, waren et d'Gäscht aus Diddeleng, déi besser an de Match koumen. No enger Virlag vum Cabral an der 6. Spillminutt konnt de Kirch de Ball mat engem placéierte Schoss am Filet ënnerbréngen, an d'Gäscht sou a fréi a Féierung bréngen. Et hat duerno bis zur 27. Minutt gedauert, éiert Rouspert eng éischte Kéier geféierlech an der Offensiv gouf, dëst duerch ee Schoss vum Brandenburger, deen awer deviéiert gouf. Allgemeng war Diddeleng an den éischte 45 Minutten awer déi bestëmmend Formatioune, déi soumat och verdéngt mat eng 1:0-Avance op den Téi goe konnt.

Nodeems Rouspert an den éischte Minutte no der Paus gutt am Match war, konnt Diddeleng no gutt enger Stonn den Tempo erëm unzéien. An der 69. Minutt konnt den Nader de Ball aus kuerzer Distanz an de Filet setzen. Fir eng Virentscheedung konnt de Bettaieb an der 82. Minutt suergen éiert den Nader an der 90. Minutt mat sengem zweete perséinleche Gol vum Match fir de Schlusspunkt gesuergt hat. Um Enn steet eng kloer 4:0-Victoire fir Diddeleng, déi soumat weider mat uewen an der Tabell bleiwen.

Etzella Ettelbréck - Racing

18:00 Auer

Fola Esch - Titus Péiteng

19:00 Auer

Hesper - Hamm

19:30 Auer

