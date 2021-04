Köln hat e Sonndeg den Owend mat 2:3 géint Mainz verluer a steet aktuell op enger Ofstigsplaz.

Wéi däitsch Medien e Sonndeg den Owend mellen, muss den Trainer Markus Gisdol den 1. FC Köln verloossen.

Déi Responsabel vum Veräin hunn no der Defaite géint Mainz d'Noutbrems gezunn. Köln hat no engem Gol vum Leandro Barreiro an der Nospillzäit nach mat 2:3 géint Mainz de Kierzere gezunn. Den FC steet aktuell op der zweetleschter Plaz an der Tabell.

Als Nofollger vum Gisdol gëtt aktuell de fréieren Trainer vu Köln Friedhelm Funkel gehandelt, hien hat mat Köln schonn eemol den Opstig an d'Bundesliga gefeiert.