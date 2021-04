Et si Veräiner aus Spuenien, Italien an England, déi aktuell plangen, un dëser Konkurrenz fir d'Champions League deelzehuelen.

Ugefouert soll dat Ganzt vu Real Madrid a Juventus Turin ginn. De Real-President Florentino Perez gëllt um Pabeier och als Haaptresponsabele vun dëser neier Competitioun. Aus Spuenien sinn och nach Barcelona an Atletico Madrid dobäi.

6 englesch Ekippe wäerten deelhuelen, béid Clibb vu Manchester, Tottenham, Arsenal, Chelsea a Liverpool.

An nieft Juventus Turin och nach Inter an den AC Mailand.

De PSG, den FC Bayern an Dortmund si beispillsweis net Deel vun dëse Pläng, wieren awer gefrot ginn. 3 weider Clibb sollen nach virum Ufank vun der 1. Saison dobäikommen. Déi 15 Clibb wieren dann déi permanent Participante vun der "Super League".

Dës Competitioun géif eng seriö Konkurrenz fir d'Champions League bedeiten.

D'FIFA an d'UEFA hu sech schonns géint dës Super League geäussert an annoncéieren am Fall vun enger Ëmsetzung Strofen a Suspendéierungen.

Um Méindeg sollt den Exekutiv Comité vun der UEFA eigentlech iwwert eng Reform vun der Champions League ofstëmmen. Dës Reform ass relativ ëmstridden, vun dohier ass den Zäitpunkt, datt grad elo d'Pläng vun der Super League public gemaach ginn, nach méi brisant.