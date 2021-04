Den Exekutivcomité vun der Uefa huet d'Reform vun der Champions League accordéiert an offiziell annoncéiert.

Den Uefa-Exekutivcomité huet d'Champions-League-Reform ugeholl an déi sougenannte Super League, déi vun 12 europäeschen Toppveräiner an d'Gespréich bruecht gouf, op d'schäerfst verurteelt.

Deemno wäerte vun 2024 un 36 amplaz vu bis elo 32 Clibb an der Haaptronn vun der Kinneksklass am europäesche Futtball spillen. Et gëtt awer keng Gruppephase méi, mä et ass eng Form vun engem Championnat. All Ekipp kritt dann 10 Matcher ze spillen, bis elo waren et der 6.

Wat déi Super League ugeet, sot den Uefa-President Alexander Ceferin, datt déi Spiller, déi an där Kompetitioun matspillen, net méi bei enger Weltmeeschterschaft oder Europameeschterschaft däerfen untrieden an domat net méi hir Nationalekipp vertriede kënnen.