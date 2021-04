No 2020 gëtt och 2021 näischt aus dem ING Nuetsmarathon an der Stad. E Freideg gouf d'Event offiziell ofgesot.

De 15. Mee 2021 hätt den ING Nuetsmarathon an der Stad nees mat dausende Participanteë sollen iwwert d'Bün goen. Ma no 2020 fält och dëst Joer déi gréisste Lafcourse an der Groussregioun wéinst der Corona-Pandemie an d'Waasser.

„Mir hunn nees méintlaang de grousse Rendez-vous mat vill Zäit, Geld an Enthusiasmus preparéiert. Besonnesch deet et mir leed fir déi dausende Leefer, déi méintlaang op de 15. Mee hin trainéiert hunn“, gëtt den Organisateur Erich François zitéiert.

Den Erich Francois huet bis zum Schluss gehofft, dass dat mega Evenement awer hätt kéinte sinn:

Mir hu laang probéiert, eis mat de Responsaablen an de Politiker zesummenzesetzen, fir och zesummen eng Léisung fir de Problem ze fannen. Dat heescht, ob een d´Evenement organiséiert oder net. Ech ka verstoen, dass d´Politiker den Ament aner Suergen hunn, wéi ee Marathon mat 16.000 Leit an der Stad. Dass d´Ofso elo esou spéit kënnt dat trefft eis haart. Ech kann awer kengem Politiker ee Virworf maachen.

D'Regierung hätt proposéiert, de Nuetsmarathon just fir d'Elite ze maachen, dat wollten d'Organisateuren awer net, et wär eng Lafcourse fir jiddwereen, e Volleksfest an net just eng Course fir d'Elite. Fir dat Ganzt am Hierscht ze maachen, ass och keng Optioun, well een deene Courssen ëm déi Zäit am Ausland keng Konkurrenz wëll maachen.

D'Leit, déi sech an de leschte Méint ugemellt haten, sollen an den nächsten Deeg eng Offer fir e Remboursement vun de Käschte kréien.

Wéi et am Schreiwes vun den Organisateure weider heescht, soll déi nächst Editioun den 28. Mee 2022 organiséiert ginn.