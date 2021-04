Bei den Dammen sinn et iwwerdeems och Victoirë fir Diddeleng a Walfer ginn.

E Samschdeg den Owend war am Hären- an Dammebasket de 17. Spilldag an der Total League.

Härebasket

Basket Esch - T71 Diddeleng 78:92

(23:23, 19:23, 13:26, 23:20)

Ufanks huet een dat um Terrain gesi wat ee sech vun der Spëtzepartie erwaart huet. Béid Ekippen, déi sech an engem gudde Rythmus an op Aenhéicht gewisen hunn. Mat engem 23:23 nom 1. Véierel huet sech dat och um Spillstand gewisen, och am zweete Véierel gouf et kee groussen Ënnerscheed. An der zweeter Hallschent vum Match sinn d'Haushären dann awer bëssen agebrach, Esch huet nëmmen 13 Punkte geschoss a sou konnt Diddeleng dervunzéien. Um Enn steet eng 92:78-Victoire fir de Gaascht.

Arantia Fiels - Résidence Walfer 78:85

(25:23, 16:26, 20:16, 17:20)

No engem ausgeglachenen 1. Véierel huet sech am 2. Véierel d'Stäerkt vun der Résidence gewisen. Walfer konnt 10 Punkte méi schéissen a sech sou e klenge Virsprong opbauen. Zwar konnt Fiels am drëtte Véierel verkierzen, bis zum Schluss konnten d'Gäscht d'Féierung awer iwwert d'Zäit bréngen a sou setzt sech Walfer um Enn mat 85:78 duerch.

Amicale Steesel - Etzella Ettelbréck 80:93

(15:29, 30:18, 19:31, 16:15)

US Hiefenech - Telstar Hesper 112:64

(28:11, 22:21, 30:24, 32:8)

Racing - AB Contern 96:78

(21:22, 26:16, 21:10, 28:30)

Musel Pikes - Sparta Bartreng 77:64

(15:15, 25:24, 21:7, 16:18)

Dammebasket

AB Contern - T71 Diddeleng 50:87

(11:20, 18:22, 9:23, 12:22)

Diddeleng ass als kloere Favoritt an dëse Match gaangen an dat huet een och um Spillverlaf gesinn. Och wa Contern déi zwee éischt Véierel relativ gutt mathale konnt, ass Diddeleng dann am 3. an am 4. Véierel dervugezunn, sou dass um Enn eng 87:50-Victoire fir de Gaascht vun Diddeleng um Pabeier stoung.

Résidence Walfer - Sparta Bartreng 82:35

(23:4, 18:5, 20:13, 21:13)

Bartreng huet am Match géint Walfer iwwerhaapt net an de Match fonnt, sou dass de Gaascht no den éischten zwee Véierel nëmmen 9 Punkten Opweises hat. D'Résidence hat dës Partie voll am Grëff an huet bis zum Schluss d'Iwwerhand behalen. Um Enn steet eng kloer 82:35-Victoire fir d'Ekipp vu Walfer.