Déi zwee Basketarbittere Mike Richartz a Julien Malané päifen zanter Joren op héchstem Niveau d'Championnatsmatcher an der Total League.

An esou ware si och um 18. Spilldag am Asaz: Sparta géint Esch huet hire Match geheescht.

Ier déi zwee esou richteg kënne lassleeën, musse si zanter e puer Wochen ee Coronatest maachen. Béid Arbittere goufen negativ getest. Hierem Asaz um Weekend stoung also näischt an de Féiss.

Mat rouegem Gewësse konnten de Julien, de Mike an den 3. Arbitter, den Tom Peiffer, also e Samschdeg zu Bartreng ureesen. An der Coronazäit gëllt och fir si d'Distanz anhalen, Mask unhunn an d'Hänn desinfizéieren.

Virus hin oder hier. Wat bleift ass, d'Analys vu béiden Ekippe virum Match ze maachen. Déi dräi Arbittere mussen als Ekipp optrieden. Ee muss sech op deen anere verloosse kënnen.

Duerch de Covid ginn et verschidde Restriktiounen. Och am Sport. Trotzdeem ass een am Basket frou, däerfen ze spillen an esou e bëssi Normalitéit ze hunn.

D'Arbittere mussen Aadler-Aen hunn. De Basket ass e séiere Sport, wou et vill hin an hier geet. D'Konzentratioun an engem Match ass den A an den O.

D'Lokalekipp, déi e Samschdeg géint Esch, den aktuelle Champion gespillt huet, wousst ze gefalen. Déi jonk Spiller entouréiert vun engem erfuerene Fuuss, dem Pitt Koster, hu flotte Basket gebueden. A si hu sech selwer belount. Mat engem 13-Punkten-Avantage an der Paus: 52:39.

Och no der Paus blouf d'Sparta déi spillbestëmmend Ekipp um Terrain. Déi Escher hunn zwar versicht, de Géigner net ze séier fortzéien ze loossen. Gelongen ass hinnen dëst awer net. Déi Bartrenger wollten onbedéngt géint de Champion gewannen. En plus haten d'Haushären den Allersmatch op 8 Punkte verluer. Do stoung also nach eng Rechnung op. Am leschte Véierel huet d'Sparta näischt méi ubrenne gelooss. Dëse Succès wollte si sech net méi huele loossen. Um Enn behaapt sech Bartreng doheem 98:80 géint de Champion Esch.