No engem 2:1 an 2:0 géint de PSG kënne sech d'Englänner op d'Finall vun der Champions League freeën, wat déi éischt an hirer Veräinsgeschicht ass.

Reen a Knëppelsteng hunn et scho virum Match kuerz interessant gemaach, well et wéinst dem Wieder méiglech gewiescht wier, datt de Match méi spéit oder guer net haut ugepaff gi wier. Ma den Terrain war ze bespillen, esou datt de Match och ugepaff gouf.

© AFP Paul Ellis

Manchester City - Paris Saint Germain 2:0

1:0 Mahrez (11'), 2:0 Mahrez (63')

No enger 1:2 Néierlag doheem huet de PSG alles missten drusetzen, fir zu Manchester ze wannen. An dat hu si och vun Ufank u bewisen an de Match an d'Hand geholl. Déi éischt 10 Minutten hu si den Toun uginn a schonn no 8 Minutten huet de VAR misste klären, ob si en Eelefmeter wéinst Handspill sollte kréien. Dëst war net de Fall. City dogéint konnt direkt mat der éischter Chance verwandelen. Paräis krut de Ball hannen net eraus an de Mahrez huet dovunner profitéiert, fir den éischte Gol ze markéieren.

Nom Gol ass et e bësse méi hëtzeg ginn an et gouf séier méi vun deene manner schéinen Aktiounen. Eng gutt Aktioun fir Paräis gouf et an der 19. Minutt, wéi den Di Maria e Ball ofgefaangen huet an direkt ofgezunn huet. Ma de Schoss ass knapp laanscht de Gol gaangen. Et gouf vill hin an hier, ma esou richteg Golchancë gouf et awer keng méi. Esou geet eng interessant éischt Hlllschent mat engem 1:0 ofgepaff.

CL: Man City - PSG: Highlights aus der 1. Hallschent Déi beschten Zeene aus den éischte 45 Minutte vum Réckmatch vun der Halleffinall.

Eng éischt gréisser Chance op den Ausgläich hat den Neymar bei engem Konter vum PSG an der 54. Minutt, ma de Brasilianer huet et probéiert eleng ze maachen, amplaz de Ball op déi besser placéiert Matspiller ofzeginn, esou dat d'Defense vu City dës Attack ofwiere konnt. No ronn enger Stonn huet de PSG zwee Mol gewiesselt, fir offensiv méi ze weisen. Ma de Fräistouss, bei deem gewiesselt gouf, ass bei City gelant an d'Englänner hunn eng perfekt Konter iwwer 3 Statioune gespillt. Zum Schluss war et nees de Mahrez, deen d'Queeschpass duerch de 5 Meter vum Foden konnt notzen, fir den 2:0 ze markéieren.

An der 67. Minutt nees eng onschéin Zeen. Den Di Maria an de Fernandinho hu sech un der Linn e bësse bedrängt a sech wuel e puer onschéin Wierder géigesäiteg un de Kapp gehäit. Den Di Maria huet dorops seng Contenance verluer an ass dem Fernandinho op de Fouss getrëppelt. Den Arbitter huet net gezéckt an de Präisser Spiller an d'Dusch geschéckt. Dëser rouder Kaart sinn nach weider net esou sportlech Zeenen nokomm, esou datt den Arbitter Spiller op béide Säite misst Giel weisen. D'Iwwerzuel huet Manchester ausgenotzt an an der 77. Minutt huet de Folden du just de Potto getraff. An de leschte Minutten huet Paräis nach méi Drock gemaach an ass och bis bei de Gol komm, ma villes ass dobäi net erauskomm. Esou wënnt City och de Réckmatch a qualifizéiert sech domadder fir d'Finall vun der Champions League.

