Walfer wënnt no Prolongatioun zu Hiefenech, Steesel klappt Bartreng an engem enke Match an d'Musel-Pikes zéie géint de Racing de Kierzeren.

E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket de 19. Spilldag an der Total League. An engem ganz spannenden an animéierte Match ka sech de Basket Esch knapps mat 102:98 géint Contern duerchsetzen. Walfer wënnt an engem weideren enke Match an der Prolongatioun mat 80:75 zu Hiefenech a Steesel sëtzt sech an engem serréierte Match mat 76:73 géint d'Sparta Bartreng duerch. E bësse méi däitlech ass de Match tëscht de Musel-Pikes an dem Racing ausgaangen. Hei huet sech de Racing mat 78:61 duerchgesat.

De Match tëscht der Fiels an Diddeleng gouf opgrond vu Coronafäll beim T71 Diddeleng op e spéideren Datum verluecht.

Härebasket

Basket Esch - AB Contern 102:98 (29:28, 19:23, 34:31, 20:16)

Hiefenech - Residence Walfer 75:80 (22:16, 16:21, 18:15, 16:20, 3:8)

Musel-Pikes - Racing 61:78 (17:19, 11:19, 17:22, 16:18)

Amicale Steesel - Sparta Bartreng 76:73 (16:26, 26:17, 11:11, 23:19)