Ouni gespillt ze hunn, ka sech den FCB iwwert den 30. Titel an der Bundesliga freeën.

An der däitscher Bundesliga war et e Samschdeg d'Suite vum 32. Spilldag an hei ass dann déi definitiv Decisioun ëm de Championstitel gefall. Borussia Dortmund huet sech no engem spannende Match mat 3:2 géint Leipzig behaapt an domadder ka sech den FC Bayern München fréizäiteg iwwert den 30. Titel an der Bundesliga freeën. Den FCB spillt um 18.30 Auer nach géint Mönchengladbach.

Dortmund huet et géint Leipzig spannend gemaach. No Goler vu Reus (7') a Sancho (51') huet et laang no enger souveräner Victoire ausgesinn. Ma Leizpig konnt zeréck an de Match kommen. De Klostermann (64') an den Olmo (77') konnte fir d'Gäscht ausgläichen. Der Lokalekipp ass awer nach eng Reaktioun gelongen an esou huet de Sancho an der 87. Minutt mam 3:2 dem BVB awer nach déi dräi Punkte geséchert. Fir déi Dortmunder ass et zwee Spilldeeg virum Enn vun der Saison eng ganz wichteg Victoire. Reus a Co wëlle sech jo nach fir d'Champions League qualifizéieren. Duerch dës Victoire ass een an der Tabell laanscht Frankfurt gezunn. D'Eintracht spillt e Sonndeg eréischt géint Mainz. Dortmund huet mat der Victoire och d'Generalprouf fir den DFB Pokal fir sech entscheet. En Donneschdeg kritt een et an der Finall jo mat Leipzig ze dinn.

Eng kloer 4:2-Victoire gouf et iwwerdeems fir Hoffenheim géint Schalke. D'Gäscht hunn dobäi eng 2:0-Féierung aus der Hand ginn.

Werder Bremen a Leverkusen hu sech d'Punkte gedeelt. Bremen bleift domadder matten am Ofstigskampf. Leverkusen bleift op enger vun den Europa-League-Plazen.

An an der leschter Partie vum Nomëtteg huet Wolfsburg Union Berlin mat 3:0 geklappt. D'Goler huet alleguer de Brekalo geschoss.

32. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:2

1:0 Reus (7'), 2:0 Sancho (51'), 2:1 Klostermann (64'), 2:2 Olmo (77'), 3:2 Sancho (87')

Hoffenheim - Schalke 4:2

0:1 Uth (12'), 0:2 Mustafi (42'), 1:2 Kramaric (47'), 2:2 Akpoguma (52'), 3:2 Baumgartner (60'), 4:2 Bebou (64')

Werder Bremen - Leverkusen 0:0

Wolfsburg - Union Berlin 3:0

1:0 Brekalo (12'), 2:0 Brekalo (63'), 3:0 Brekalo (90')

Bayern München - Borussia Mönchengladbach (18h30)

