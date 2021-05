Zu Hueschtert huet sech de Progrès mat 3:0 behaapt. Fir Wolz gouf et eng 2:0-Victoire zu Rouspert.

E Samschdeg war et am nationale Futtball-Championnat den Optakt vum 26. Spilldag. Véier Partië stinn um Programm.

Wolz huet sech verdéngt mat 2:0 zu Rouspert duerchgesat. D'Gäscht hunn déi 90 Minutten iwwer mat vill Tempo no vir gespillt a stoungen an der Defense stabil. D'Goler fir de Veräin aus dem Norde vum Land hunn de Philipps an der 47. Minutt an den Timmermans an der 56. Minutt geschoss. Den Timmermanns huet aus 25 Meter markéiert.

Keng Chance hat dann och Hueschtert géint de Progrès. Nidderkuer huet no engem 3:0 bei der USH déi dräi wichteg Punkten an der Course ëm déi véiert Plaz an der Tabell mat Heem geholl. D'Goler hunn den Hend (Eelefmeter, 15'), den Tekiela (80') an de Shala (86') geschoss.

Zanter 17 Auer spillt dann de Racing géint Stroossen an zanter 18 Auer sinn et nach d'Matcher Etzella géint de Leader Fola an d'Jeunesse huet den F91 Diddeleng op Besuch.

