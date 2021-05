No enger knapper Victoire fir d'Musel Pikes an der 2. Halleffinall fält d'Decisioun e Freideg an der drëtter an entscheedender Partie.

Am nationalen Dammebasket gouf e Mëttwoch déi 2. Halleffinall tëscht Walfer an de Musel Pikes am Best-Of-Three-Modus ausgedroen. No der knapper Victoire am Allersmatch ass et fir d'Résidence vu Walfer am zweeten Duell dann awer eng knapps 67:69-Defaite géint d'Musel Pikes ginn.

Domat entscheet sech an der 3. Partie, wien et vun de béiden Ekippen an d'Finall packt. Déi 3. Halleffinall gëtt da schonn e Freideg gespillt.

Déi aner Halleffinall tëscht dem T71 Diddeleng an der Amicale Steesel gouf op Grond vu Corona-Fäll ofgesot. En neien Datum fir dëse Match steet nach net fest.