Et war e spannende Match um Freideg Owend. Op just 1 Punkt hunn d´Damme vun de Musel Pikes sech musse geschloe ginn.

Am nationalen Dammebasket gouf e Mëttwoch déi 2. Halleffinall tëscht Walfer an de Musel Pikes am Best-Of-Three-Modus gespillt. No der knapper Victoire am Allersmatch ass et fir d'Résidence vu Walfer am zweeten Duell dann awer eng knapps 67:69-Defaite géint d'Musel Pikes ginn. Deemno huet d'Decisioun e Freideg den Owend am drëtten an decisive Match misse falen.

Do haten d´Damme vun der Résidence dann awer d´Nues knapps vir. D´Musel Pikes hu sech an dëser spannender Partie um Enn musse mat 73-74 geschloe ginn. Nom éischte Véierel louche si nach vir (29-24), ma dono huet d´Résidence opgeholl. An och, wann d´Musel Pikes am leschte Véierel méi dacks getraff hunn (17-13), sollt et net méi duergoen. Domat stinn d´Damme vu Walfer dann an der Finall.

Déi aner Halleffinall tëscht dem T71 Diddeleng an der Amicale Steesel gouf jo e Mëttwoch opgrond vu Corona-Fäll ofgesot. En neien Datum fir dëse Match steet nach net fest. Diddeleng hat den éischte Match gewonnen.