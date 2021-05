D'Blues profitéiere vun der 2:4-Néierlag vu Leicester géint Tottenham. D'Spurs stinn domat an der Conference League.

An der 2. Liga an Däitschland ass et Bochum a Fürth déi opsteigen, Kiel muss géint Köln an d'Relegatioun.

2. Bundesliga

An der 2. däitscher Bundesliga ass um Sonndeg de Mëtteg d'Entscheedung gefall wien an déi 1. Liga dierf opsteigen. Bochum, déi 3:1 géint Sandhausen gewonnen hunn a Greuther Fürth kenne sech um Enn iwwert den Opstig freeën. Fürth huet an Ënnerzuel an no Réckstand de Match géint Düsseldorf nach mat 3:2 gewonnen a esou Kiel iwwerholl, déi hirersäits mat 2:3 géint Darmstadt verluer hunn. Kiel muss an der Relegatioun géint den 1. FC. Köln spillen, déi sech um Samschdeg a leschter Minutt géint Schalke konnte mat 1:0 duerchsetzen.

Karlsruhe mam Lëtzebuerger Dirk Carlson kennt no 34. Spilldeeg ob déi 6. Plaz.

De Wee an déi 3. Liga muss Würzburg a Braunschweig untrieden. Osnabrück muss an d'Relegatioun géint Ingolstadt.

Premier League

An der Premier League huet sech de Champion Manchester City och um leschte Spilldag souverän mat 5:0 géint Everton duerchgesat a kann sech verdéngten neie Meeschter nennen. Spannend war et um 38. Spilldag wéi eng Ekippen sech fir d'Champions League kenne qualifizéieren. Liverpool huet sech un der Anfield Road mat 2:0 géint Crystal Palace duerchgesat a kennt um Enn op déi 3. Plaz an der Tabell.

Spannend war et tëscht Leicester a Chelsea. Laang huet et dono ausgesinn dass Chelsea Plaz 4 verpasst, dat well Leicester géint Tottenham a Féierung louch. No engem Feeler vum Schmeichel an engem Gol vum Bale huet Tottenham de Match awer gedréint (4:2), sou dass d'Chelsea trotz enger eegener Néierlag géint Aston Villa (1:2) sech ka fir d'Kinneksklass qualifizéieren. Leicester gëtt 5. an Tottenham 7.

De Gang an 2. Liga musse Fulham, West Bromwich a Sheffield United untrieden. Dodrun huet och de leschte Spilldag näischt méi geännert.

Serie A

Nodeems Inter Mailand sech fréizäiteg de Meeschtertitel an Italien séchere konnt, geet et hannendrun nach em d'Champions League Qualifikatioun. Souwuel Atalanta Bergamo, AC Mailand, de SSC Neapel wéi och Juventus Turin mussen nach zidderen. Eng vun den opgezielten Ekippe steet um Enn ob der 5. Plaz a muss de Gang an Europa League untrieden. D'Matcher ginn um 20h45 ugepaff.

Ligue 1

An der Ligue 1 kennt et um Sonndeg den Owend um 21h00 zum Showdown em de Meeschtertitel. Lille, Paris a Monaco hunn alle nach Chancen sech Kroun kennen opzesetzen.

