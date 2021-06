Déi nei Futtballsaison ass nach net un, do gëtt et RTL-Informatiounen no nach Onzefriddenheet zu Hesper wéinst där aler.

Beim Swift sollen et nees Retarde mat de Salairë vum Mount Abrëll ginn, déi vum Mee si bis spéitstens en Dënschdeg (15.06.2021) fälleg an déi vum Mäerz goufen eréischt de 26. Mee bezuelt. An anere Wierder, d'Spiller vum Holleschbierg hunn ëm de Championstitel matgespillt, ouni awer esou wéi et zäitlech virgesi war, remuneréiert ginn ze sinn. No de Victoirë géint de Racing an Diddeleng soll och eng triple Primm versprach gi sinn, déi awer ni ausbezuelt ginn ass. Et gouf dann och anscheinend eng Erklärung dofir. Hannert virgehalener Hand gëtt awer um Holleschbierg gemunkelt, datt et kéint sinn, well ee géint den RM Hamm Benfica nëmme gläich gespillt hätt. De Salaire vum Mount Mee war versprach ginn, bis spéitstens den 12. Juni op de Compten ze sinn, bis e Méindeg den Owend ass dat awer net de Fall gewiescht.

D'Kiischt um fade Kuch soll awer sinn, datt d'Spiller um Enn vum leschte Joer, nodeems se jo do schonn zwee Méint net bezuelt gi waren an dunn decidéiert haten, bei engem Training „just“ zesumme lafen ze goen, eng Verwarnung vum Veräin sollen heem geschéckt kritt hunn.

En Dënschdeg ass eng Pressekonferenz zu Hesper, wou den neien Trainer virgestallt soll ginn an da soll den Training och nees ufänken. Verschidde Spiller géifen driwwer nodenken, net un der Reprise deelzehuelen, bis dat Finanziellt alles gereegelt ginn ass. Et ass och ze héieren, datt d'Spiller och gäre mam Trainer vun der leschter Saison, mam Pascal Carzaniga also, weider gefuer wären. No enger flotter Remontada an der Tabell hat de Swift sech jo nach fir d'europäesch Conference League qualifizéiert.