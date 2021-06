Nodeems sech Éisträich aus der WM-Qualifikatioun zeréck gezunn huet, réckelt Lëtzebuerg no a spillt géint Portugal a Schweden.

Wëll Éisträich sech aus der WM-Qualifikatioun zeréck gezunn huet, réckelt Lëtzebuerg no a spillt an der zweeter Prequalifikatiounsronn géint Schweden a Portugal. Géint béid Ekippen ginn all kéiers zwee Matcher gespillt an dat tëscht dem 12. an dem 18. August. Déi zwou bescht Ekippen kommen an déi europäesch Qualifikatiounsgrupp.

An der éischter Qualifikatiounsronn war Lëtzebuerg an der Grupp mat Island, Kosovo an der Slowakei ausgescheet.