Eng éischt grouss Iwwerraschung gouf et an der 1. Ronn vum DFB-Pokal. Hei verléiert Werder Bremen nämlech mat 0:2 géint de VfL Osnabrück.

Nodeems sech e Freideg schonn Dresden an 1860 München fir déi 2. Ronn am däitschen DFB-Pokal qualifizéiert hunn, war et e Samschdeg d'Suite.

Iwwerraschenden Out fir Werder Bremen, déi sech géint de VfL Osnabrück aus der 3. Liga hu musse geschloe ginn. D'Osnabrücker wannen duerch Goal vum Trapp an der 44. Minutt a vum Köhler an der 95. Minutt mat 2:0.

Eng Ronn weider sinn donieft nach ënnert anerem Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Hannover 96 an de VfB Stuttgart.

Den Iwwerbléck vun de Resultater um Samschdeg

Lok Leipzig (Regionalliga Nordost) - Bayer Leverkusen ( Bundesliga) 0:3

Sandhausen (2. Bundesliga) - Leizpig (Bundesliga) 0:4

Bayreuth (Regionalliga Bayern) - Arminia Bielefeld (Bundesliga) 3:6

Greifswalder FC - Augsburg (Bundesliga) 2:4

VfL Osnabrück (3. Liga) - Werder Bremen (2. Bundesliga) 2:0

Eintracht Norderstedt (Regionalliga Nord) - Hannover 96 (2. Bundesliga) 0:4

BFC Dynamo (Regionalliga Nordost) - Stuttgart (Bundesliga) 0:6

Flensburg 03 (Regionalliga Nord) - Holstein Kiel (2. Bundesliga) 2:4 (no Verlängerung)

Wuppertaler SV (Regionalliga West) - VfL Bochum (Bundesliga) 1:2 (no Verlängerung)

Ulm - Nürnberg (2. Bundesliga) (18h30)

Babelsberg (Regionalliga Nordost) - Greuther Fürth (Bundesliga) (18h30)

Magdeburg (3. Liga) - St. Pauli (2. Bundesliga) (18h30)

Wehen Wiesbaden (3. Liga) - Borussia Dortmund (Bundesliga) (20.45 Auer)