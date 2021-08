An der Finall vun der 1500m-Course wënnt den Norweger Ingebrigtsen an enger Zäit vun 3:28.32.

De Charel Grethen huet sech e Samschdeg bei den Olympesche Spiller an der Finall iwwer 1500 Meter als 12. klasséiert. An enger ganz séierer Course gouf de Lëtzebuerger séier no hannen duerchgereecht. Um Enn ass de Chrono no 3 Minutte 36 Sekonnen an 80 Honnertstel stoe bliwwen. Fir de Charel Grethen ass et de bis ewell gréissten Erfolleg a senger Karriär an et war een historeschen Ament fir de Lëtzebuerger Sport.

D'Goldmedail huet sech den 20 Joer alen Norweger a Favorit Jakob Ingebrigtsen geséchert. Mat 3 Minutten, 28 Sekonnen an 32 Honnertstel ass hien een neien Olympesche Rekord gelaf. Um Podium stinn nach de Kenianer Timothy Cheruiyot an de Britt Josh Kerr.

De Charel Grethen hat en Donneschdeg den Exploit fäerdeg bruecht, fir sech fir d'Finall iwwer 1500 Meter bei den Olympesche Spiller ze qualifizéieren. De Lëtzebuerger hat den nationale Rekord ëm bal 4 Sekonnen op 3 Minutten, 32 Sekonnen a 86 Honnertstel verbessert.

PDF: Schreiwes vum COSL

Um Glacis war e Samschdeg och e Public Viewing. Hei konnten d'Supporter vum CSL-Athlet d'Course live suivéieren. Eng 300 Veräinsmemberen, Frënn an Intresséierter waren hei zesummekomm. Organiséiert gouf dat ganzt vum Charel Grethen sengem Liichtathletik-Klub CSL, zesummen mat der Stad Lëtzebuerg.

© Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen

Eng Enttäuschung, datt de prominente Veräinsmember keng Medail gewonnen huet, gouf et net. Wuel am meeschte geféiwert hat dem Charel Grethen säi fréieren Trainer Alja Miracic, deen hien laang Zäit begleet hat. Säi Bols ass wärend der Course méi séier geschloen. Hien ass mat der Leeschtung vum 1500-Meter-Leefer zefridden.

Den Alja Miracic gleeft net, datt et de leschten Olympia-Optrëtt vum Charel Grethen war. Schonn an 3 Joer stinn d’Olympesch Spiller zu Paräis un. Do wäert den CSL- Athleet nees ugräifen, fir sech säin Dram fir eng Medail, dach nach ze erfëllen.