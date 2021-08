E Freideg den Owend ass d'Lëtzebuerger Basketnationalekipp an déi 2. Ronn vun der Pre-Qualifikatioun fir d'WM 2023 gestart.

D'Lëtzebuerger Basketnationalekipp huet e Freideg den Owend mat 74:83 géint déi favoriséiert Portugisen de Kierze gezunn. An der Paus stoung et 28:47 aus Siicht vun de Lëtzebuerger. Déi meescht Punkte fir d'FLBB-Formatioun huet den Alex Laurent (14) gemaach.

No ausgeglachenen éischte Minutte konnt Portugal sech géint der Enn vum éischte Véierel eng Avance erausspillen. No 10 Minutte stoung et 21:12 aus Siicht vum Favorit. Am zweete Véierel konnten d'Portugisen hire Virsprong weider ausbauen an esou ass et beim Score vu 47:28 an d'Kabinne gaangen. Am drëtte Véierel ass et der FLBB-Formatioun gelongen, fir de Réckstand ze verkierzen, an esou stoung et 10 Minutte virun Enn 54:67 aus Siicht vun der Ekipp vum Ken Diederich. Spannend sollt et awer net méi ginn. Um Enn huet Lëtzebuerg sech misse mat 74:83 géint Portugal geschloe ginn.

Am Grupp C steet Portugal no zwou Victoiren un der Spëtzt vun der Tabell. Si hate sech en Donneschdeg scho géint Schweden duerchgesat. Fir Schweden a Lëtzebuerg gouf et domadder jeeweils eng Néierlag. Déi zwou éischt Ekippen aus dem Grupp kommen an déi nächst Ronn vun der WM-Qualifikatioun.

E Samschdeg den Owend um 19 Auer ass d'Lëtzebuerger Basketnationalekipp da géint Schweden gefuerdert. Och dës Partie kënnt Dir am Livestream op RTL.lu kucken.