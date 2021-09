E Freideg den Owend war den Optakt vum 6. Spilldag der däitscher Bundesliga.

Den Opsteiger Greuther Fürth hat de Rekordchampion e Freideg den Owend am däitsche Championnat op Besuch. D'Kaarte waren um Pabeier domadder emol kloer verdeelt. Um Enn gouf et dann och déi erwaarte Victoire fir Bayern. Trotz enger bal kompletter Hallschent an Ënnerzuel hunn déi Münchner näischt ubrenne gelooss a sech mat 3:1 duerchgesat. Domadder bleift d'Ekipp vum Nagelsmann am néngten offizielle Match an dëser Saison ongeschloen a steet och weider un der Tabellespëtzt.

Fürth ass mat vill Mutt an engen aggressive Pressing opgetrueden an huet versicht, fir matzespillen. Bayern München hat allerdéngs däitlech Virdeeler beim Tempo an huet ëmmer nees séier ëmgeschalt. An der 10. Minutt ass den däitsche Rekordchampion dann och duerch esou e séiere Konter mat 1:0 duerch de Müller a Féierung gaangen. No 31. Minutten huet de Kimmich fir den 2:0 gesuergt.

No der Paus hunn déi Münchner sech selwer geschwächt. An der 48. Minutt ass de Pavard no engem Foul um Green mat glat Rout vum Terrain geflunn. Och an Ënnerzuel sinn d'Bayern kompakt bliwwen an hu Fürth keng Lächer gelooss. An der 68. Minutt huet dunn och nach de Griesbeck mat engem Selbstgol fir d'Bayern op 3:0 erhéicht. No enger Fräistoussflank vum rietse Fliger wollt de Spiller vum Opsteiger virum Lewandowski klären, ma hien huet dat ronnt Lieder mat der Foussspëtzt duerch d'Been vum Burchert an den eegene Gol gesat. An der 87. Minutt huet den Itten mam 1:3 fir d'Schlussresultat gesuergt.