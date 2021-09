Manchester United muss sech doheem mat 0:1 géint Aston Villa geschloe ginn.

Premier League

Chelsea - Manchester City 0:1

0:1 G.Jesus (53')

Den englesche Champion Manchester City wënnt auswäerts beim Champions-League-Gewënner Chelsea mat 1:0. De Gol vum Dag huet de Gabriel Jesus an der 53. Minutt geschoss. De Match war virun allem taktesch geféiert. Nom Gol vum Gabriel Jesus ass et dunn méi hin an hier gaangen. Um Enn setzt sech d'Ekipp vum Pep Guardiola allerdéngs verdéngt duerch.

Manchester United - Aston Villa 0:1

0:1 Hause (88')



Aston Villa klappt Manchester United auswäerts mat 1:0. An der 88. Minutt huet de Kortney Hause d'Villans mat 1:0 Féierung bruecht. Op der Säit vum englesche Rekordchampion huet de Bruno Fernandes an der Nospillzäit een Eelefmeter verschoss.

Serie A

Ligue 1

La Liga

Deportivo Alavés - Atlético Madrid 1:0

1:0 Languardia (4')

De spuenesche Champion Atlético Madrid verléiert beim Ofstigskandidat Deportivo Alavés duerch ee Gol vum Victor Languardia mat 0:1. Atlético ass de ganze Match zu kenge richtege Chancë komm a kasséiert domat déi éischt Defaite an dëser Saison.

