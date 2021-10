No engem enke Match wënnt den Europameeschter zu Turin a gëtt domat den 3. an der Nations League.

Nodeems béid Ekippen hir Halleffinalle verluer haten, ass et e Sonndeg de Mëtteg zu der Partie ëm déi 3. Plaz komm. Hei stounge béid Ekippen net a beschter Besetzung um Terrain. Sou hunn op Säite vun den Italiener zum Beispill den Insigne, de Jorginho an de Verratti op der Bänk Plaz geholl, wärend d'Belsch ouni R. Lukaku, De Bruyne an E. Hazard ugefaangen hunn.

Nodeems et an enger ausgeglache Partie nach mat 0:0 an d'Paus gaangen ass, huet de Barella kuerz no der Paus mat engem präzise Schoss den 1:0 fir d'"Squadra Azzurra" markéiert. Knapp 20 Minutte méi spéit ass de Chiesa du vum Castagne am Strofraum ongeschéckt gefoult ginn, de fällegen Eelefmeter gouf vum Berardi sécher verwandelt. D'Féierung war verdéngt, ma d'Belsch hat awer zu deem Zäitpunkt och schonns zwee Mol d'Lat geroden. An der 86. Minutt konnten d'"Diables Rouges" duerch e Gol vum De Ketelaere no engem Konter nach verkierzen, ma fir méi ass et awer net méi duergaangen.

Domat wënnt Italien dëse Match um Enn verdéngt, och wann d'Belsch duerchaus Chancen haten, fir hei fir en anert Resultat ze suergen.

