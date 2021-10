Zum Optakt vum 8. Spilldag an der Bundesliga huet den 1. FC Köln e Freideg den Owend géint den TSG Hoffenheim misse untrieden.

Bundesliga



TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 5:0

1:0 Bebou (31'), 2:0 Bebou (49'), 3:0 Baumgartner (51'), 4:0 Geiger (74'), 5:0 Posch (87')

Am Ufank vun der Partie haten et béid Ekippe schwéier an de Match eranzekommen. War déi éischt Hallschent nach eenegermoossen ausgeglach, hat et Köln dono awer nawell elle schwéier sech duerchzesetzen. Dëst ass net ouni Konsequenze bliwwen an um Enn stoung et 5:0 fir Hoffenheim. Eng batter Néierlag fir Köln, déi esou net z'erwaarde war.

