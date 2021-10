D'Ekipp aus dem Erzgebirge konnt sech mat 1:0 géint Ingolstadt behaapten an a Portugal huet Vilafranquense de Kierzere gezunn.

An der 2. däitscher Bundesliga ass et fir Erzgebirge Aue e Freideg den Owend déi éischt Victoire vun der Saison ginn. Beim 1:0-Succès géint Ingolstadt ass den Dirk Carlson allerdéngs net zum Asaz komm.

Fir den UD Vilafranquense an den Eric Veiga gouf et iwwerdeems an der zweeter portugisescher Liga eng 1:3-Defaite géint Leixões. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung dobäi vun Ufank un um Terrain, mat senger Ekipp konnt den 0:1-Réckstand aus der éischter Hallschent awer net méi gedréint ginn.

Iwwerdeems gouf et an der 1. Bundesliga fir de Leandro Barreiro mam 1. FSV Mainz eng kloer 4:1-Victoire géint den FC Augsburg.