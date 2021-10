An der Premier League hu sech d'Gunners nees dräi Punkte geséchert an zu Mainz ass et fir de Leandro Barreiro e 4:1 géint Augsburg ginn.

E Freideg den Owend gouf et an der Bundesliga eng 4:1-Victoire fir Mainz mam Leandro Barreiro. An England konnt sech iwwerdeems Arsenal géint Aston Villa duerchsetzen an am Match tëscht Granada an Osasuna gouf et kee Gewënner.

Zudeem ass et fir Erzgebirge Aue déi éischt Victoire vun der Saison ginn an den Eric Veiga huet mat Vilafranquense de Kierzere gezunn.

Bundesliga

Mainz - Augsburg 4:1

1:0 Onisiwo (10'), 2:0 Bell (15'), 3:0 Burkardt (26'), 3:1 Zeqiri (69'), 4:1 Burkardt (71')

No dräi Defaiten aus de leschten dräi Matcher huet Mainz sech nees eng Victoire geséchert. Am Match géint den FC Augsburg hu si sech mat 4:1 duerchgesat. De Leandro Barreiro gouf dobäi an der 64. Minutt beim Stand vun 3:0 agewiesselt.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Arsenal - Aston Villa 3:1

1:0 Thomas (23'), 2:0 Aubameyang (45+6'), 3:0 Smith Rowe (56'), 3:1 Ramsey (82')

Um 9. Spilldag huet sech Arsenal mat 3:1 géint Aston Villa duerchgesat. Schonn an der Paus louchen d'Gunners duerch d'Goler vum Thomas an Aubameyang mat 2:0 a Féierung. Ronn 10 Minutte viru Schluss huet de Ramsey zwar nach verkierzt, ma dëse Gol ass awer ze spéit komm fir nach d'Defaite vun de Gäscht ze verhënneren.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

FC Turin - Genua 3:2

1:0 Sanabria (14'), 2:0 Pobega (31'), 2:1 Destro (69'), 3:1 Brekalo (77'), 3:2 Caicedo (80')

Sampdoria - La Spezia 2:1

1:0 Gyasi (15'), 2:0 Candreva (36'), 2:1 Verde (90+4')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

La Liga

Osasuna - Granada 1:1

1:0 Avila (45'), 1:1 Montoro (90')

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga