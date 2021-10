De BVB huet Bielefeld mat 3:1 geklappt, Freiburg war Wolfsburg mat 2:0 iwwerleeën an den FCB huet d'TSG kloer mat 4:0 geklappt.

Nodeems e Freideg den Owend scho Mainz mam Leandro Barreiro kloer géint Augsburg gewonnen hat, stoungen e Samschdeg de Mëtteg véier weider Partië vum 9. Spilldag um Programm.

Den däitsche Rekordchampion Bayern München ass och ouni säin u Corona erkrankten Trainer Nagelsmann an der Erfollegsspuer bliwwen. Den Titelverdeedeger huet géint Hoffenheim näischt ubrenne gelooss a sech mat 4:0 duerchgesat. No Goler vu Gnabry (8') a Lewandowski (30') louch een no den éischte 45 Minutte mat 2:0 a Féierung. No der Paus hu sech d'Bayern zeréckgezunn an op Kontere gelauert. Trotz datt een net méi wéi néideg méi gemaach huet, konnt den FCB nach zwee Goler an de leschten 10 Minutte markéieren. Fir d'éischt war et den 3:0 duerch den Choupo-Moting (82') an dunn huet de Coman (87') fir d'4:0-Schlussresultat gesuergt. Vun Hoffenheim war um 9. Spilldag net ganz vill ze gesinn. Eréischt no 50 Minutte gouf et deen éischte Schoss op de Gol, dat duerch de Bebou.

No der batter 0:4-Néierlag an der Champions League géint Ajax Amsterdam hat Borussia Dortmund eppes gutt ze maachen. Dat ass hinnen dann och gelongen. Mat 3:1 huet ee Bielefeld geklappt. Fir de BVB hunn den Can (31', Eelefmeter), den Hummels (45') an de Bellingham (72) markéiert. Iergeren dierft sech de BVB awer driwwer, datt een et op en Neits net gepackt huet, fir kee Géigegol ze kasséieren. De Klos huet an der 87. Minutt per Eelefmeter den 1:3 geschoss. Duerch d'Victoire huet Dortmund weider ee Punkt Retard op de Leader Bayern.

Leipzig hat beim 4:1 keng Problemer géint den Opsteiger Greuther Fürth. D'Goler hunn de Poulsen (46'), de Forsberg (53', Eelefmeter), de Szoboszlai (65') an den Novoa (88') geschoss. Virdrun hat den Hrgota (45') d'Gäscht a Féierung bruecht.

Eng weider staark Leeschtung huet Freiburg gewisen. Duerch Goler vu Lienhart (27') an Höler (68') huet ee mat 2:0 beim VfL Wolfsburg gewonnen. Déi Freiburger stinn op d'mannst emol bis e Sonndeg op der drëtter Plaz an der Tabell. Fir Wolfsburg war et déi véiert Néierlag noeneen.

Um 18.30 Auer spillt nach d'Hertha vu Berlin géint Gladbach.

D'Statistike vun de Matcher

Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.

D'Klickt op de Match, fir d'Statistiken ze gesinn.

D'Tabell vun der Bundesliga