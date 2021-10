An Italien verléiert Juventus Turin och géint Hellas Verona an a Spuenien ka sech Real Madrid knapps mat 2:1 géint Elche duerchsetzen.

Premier League

Leicester City - Arsenal London 0:2

0:1 Gabriel (5.'), 0:2 Smith Rowe (18.')

An den éischte 45 Minutten huet Arsenal eng gutt Leeschtung gewisen a konnten dank zwee schnell Goler séier mat 2:0 a Féierung goen. No der Paus hunn d'Gäscht zeréck geschalt, hu just nach eng duerchwuesse Leeschtung gewisen mee opgrond vun der gudder éischter Hallschent ass et eng verdéngte Victoire fir Arsenal déi elo op enger internationaler Plaz stinn.

Liverpool - Brighton Hove & Albion 2:2

1:0 Henderson (4.'), 2:0 Mané (24.'), 2:1 Mwepu (41.'), 2:2 Trossard (65.')

Fréi louch Liverpool mat 2:0 a Féierung an et hat ausgesinn wéi wann et eng locker Victoire géif ginn mee Brighton huet och no dësem Réckstand frech weider gespillt an sinn esou nees op 2:2 erukomm. Am Schluss vum Match wär hinnen bal nach den 3:2 gelongen mee den Arbitter huet de Gol vum Trossard opgrond vun enger Abseitspositioun oferkannt.

Newcastle United - Chelsea London 0:3

0:1 James (65.'), 0:2 James (77.'), 0:3 Jorginho (81.', Eelefmeter)

Manchester City - Crystal Palace 0:2

0:1 Zaha (6.'), 0:2 Gallagher (88.')

Iwwerraschend verléiert Manchester City mat 0:2 géint Crystal Palace. Fréi ass Crystal Palace mat 1:0 a Féierung gaangen an dono huet City et et just seele fäerdeg bruecht richteg geféierlech ze ginn. Mam 2:0 an der 88. Minutt hunn d'Gäscht fir d'Entscheedung gesuergt.

Tottenham Hotspur - Manchester United 18h30

0:1 Cristiano Ronaldo (39.'), 0:2 Cavani (64.'), 3:0 Rashford (86.')

No der kraachender 0:5-Néierlag géint Liverpool, déi fir vill Diskussiounen ëm den Trainer Ole Gunnar Solskjaer gesuergt huet, huet sech Manchester United géint Tottenham nees erkritt a wënnt kloer mat 3:0. An der Tabell stinn se domadder elo op der 5. Plaz.

Serie A

Atalanta Bergamo - Lazio Rom 2:2

0:1 Pedro (18.'), 1:1 Zapata (45.+1.'), 1:2 Immobile (74.'), 2:2 de Roon (90.+4.')

Zu Bergamo ass de 5. op de 6. getraff an och um Terrain hu béid Ekippen op engem Niveau agéiert. Zwee mol konnt ass Lazio a Féierung gaangen mee all kéiers ganz zum Schluss vun den zwou Hallschenten konnt Atalanta den Ausgläich markéieren.

Hellas Verona - Juventus Turin 2:1

1:0 Simeone (11.'), 2:0 Simeone (14.'), 2:1 McKennie (80.')

No enger weiderer Néierlag géint Hellas Verona, rutscht Juventus an d'Mëttelfeld vun der Tabell erof a stiechen dës Saison an enger Kris. Och den Uschlossgol vum McKennie an der 80. Minutt konnt dës Néierlag net méi verhënneren.

Ligue 1

FC Metz - AS St. Etienne 1:1

1:0 Boulaya (9.'), 1:1 Khazri (16.')

La Liga

Elche - Real Madrid 1:2

0:1 Vinicius Junior (22.'), 0:2 Vinicius Junior (73.'), 1:2 Pere Milla (86.')

Mat enger duerchwuessener Leeschtung ka sech Real Madrid mat engem knappen 2:1 géint Elche duerchsetzen. Elche huet gutt dogéint gehalen an duerch e Gol vum Vinicius an der 22. Minutt ass et mat engem net onbedéngt verdéngten 1:0 an d'Paus gaangen. No der Paus huet de Raul Guti déi giel-rout Kaart gesinn an huet senger Ekipp domadder kee Gefale gedinn. Dono huet de Real de Ball an den eegene Reie gehalen a konnt duerch en zweete Gol vum Vinicius op 2:0 stellen. An der 86. Minutt huet Elche zwar nach eemol op 1:2 verkierzt mee dëse Gol sollt awer ze spéit kommen.

Valencia - Villareal 2:0

1:0 Hugo Guillamon (43.'), 2:0 Carlos Soler (77.', Eelefmeter)

