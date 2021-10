Dortmund ka sech mat 2:0 géint Köln duerchsetzen, Wolfsburg klappt Leverkusen, Freiburg léisst sech och vu Fürth net iwwerraschen a Mainz wënnt mat 2:1.

Mat enger ganz uerdentlecher Leeschtung ka sech Dortmund verdéngt mat 2:0 géint Köln duerchsetzen. No den éischte 45 Minutten louch de BVB zwar mat 1:0 a Féierung mee couragéiert Kölner hu gutt dogéint gehalen. An der 40. Minutt huet de Bellingham vu riets an de Strofraum geflankt an den Hazard konnt ganz fräi aus 5 Meter an de Gol käppen. Mat sengem éischte Gol an der Bundesliga huet den Tigges fir Dortmund op 2:0 erhéicht.

An engem Duell tëscht 2 Ekippen bei deenen et am Moment net sou richteg ronn leeft, sollt sech Wolfsburg um Enn, mat Hëllef vun engem Doppelschlag no der Paus, mat 2:0 géint Leverkusen duerchsetzen. Wolfsburg war besser an de Match gestart mee no 20 Minutten huet Leverkusen d'Kontroll iwwert de Match iwwerholl ouni dat et awer vill Golchancen op béide Säite gouf. D'Gäscht sinn dann awer ganz staark aus der Paus komm a konnte mat zwee schnelle Goler vum Nmecha an dem Arnold séier op 2:0 stellen.

Nodeems Bayern München am DFB-Pokal eng defteg Néierlag astiechen huet missen, hunn se dës géint Union Berlin nees gutt gemaach a gewannen däitlech mat 5:2. Schonn no nëmme 34 Minutten louchen se schonn mat 3:0 a Féierung a wollte weisen dat déi 0:5-Néierlag just en Ausrutscher war. Union Berlin wollt sech awer net sou einfach geschloe ginn an hunn nach virun der Paus op 1:3 verkierzt. An der 60. Minutt huet de Coman op 4:1 erhéicht mee nëmme 4 Minutte méi spéit huet de Ryerson op dëse geäntwert an den 2:4 geschoss. Mat engem weidere Gol huet de Müller dann awer alles kloer gemaach.

D'Iwwerraschungsekipp vun dëser Saison aus Freiburg, huet sech och vu Fürth net iwwerrasche gelooss a wënnt mat 3:1. Domadder bleift Freiburg déi eenzeg Ekipp ouni Néierlag an dëser Saison a stinn op der 3. Plaz hannert Bayern München an Dortmund.

Mat 2:1 ka sech Mainz géint Bielefeld behaapten a steet domadder elo op der 5. Plaz. De Barreiro souz op der Bänk a gouf an der 77. Minutt agewiesselt.





Um 18.30 Auer sti sech am Topmatch vum Samschdeg nach Eintracht Frankfurt an RB Leipzig géinteniwwer.

