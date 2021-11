An der Ligue 1 a Frankräich huet Troyes kloer mat 0:4 zu Lens verluer.

A Frankräich huet Troyes fir de Kont vum 13. Spilldag an der Ligue 1 däitlech mat 0:4 zu Lens verluer. De Gerson Rodrigues stoung bei Troyes de ganze Match um Terrain an huet an der 74. Minutt Giel gesinn.

An der däitscher Bundesliga huet sech Mainz mam Leandro Barreiro beim 1:1 géint Gladbach ee Punkt geséchert. De Lëtzebuerger gouf an der 88. Minutt agewiesselt. Op d'mannst bis e Samschdeg stinn déi Mainzer op der fënnefter Plaz an der Tabell.

An der 2. Liga a Portugal gouf et fir Vilafranquense ee Punkt géint Estrela. Den Eric Veiga souz bei der Lokalekipp, déi aktuell op der 15. Plaz an der Tabell steet, 90 Minutten op der Bänk.