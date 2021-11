Mat 1:2 muss sech Freiburg zu München geschloe ginn a verléiert den 1. Match an dëser Saison. Iwwerdeems ka sech Bielefeld zu Stuttgart duerchsetzen.

Am Spëtzematch tëscht dem 1. an der Tabell Bayern München an dem Drëtte Freiburg hat den Höler an der 12. Minutt d'Chance op d'Féierung fir d'Gäscht ze schéissen, huet de Ball awer frei stoend laanscht de Potto gesat. Sou war et dunn de Goretzka deen no Viraarbecht vum Müller Bayern a Féierung geschoss huet. 15 Minutte virun Enn huet den Lewandowski mam 2:0 dunn fir d'Virentscheedung gesuergt. Freiburg war beméit, huet sech net opginn, mee d'Prezisioun huet an den Offensivaktioune gefeelt, sou dass si sech tortz Uschlossgol an der Noospillzäit (1:2 Haberer 90+2') um Enn mat 1:2 musse geschloe ginn, a verléiert fir eng Éischte Kéier an dëser Saison.

Eng Victoire gouf et och fir de VFL Wolfsburg. D'Wölfe kenne sech doheem mat 1:0 (Nmecha, 14') géint Augsburg behaapten a bleiwen domat weider ongeschloe säitdeem de Florian Kohfeld den Trainerposten an der VW Stad iwwerholl huet.

Bochum huet iwwerdeems TSG Hoffenheim mat 2:0 (1:0 Novothny 66', 2:0 Pantovic 90+7') geklappt. Kuriéis gouf et an der 75. Minutt. Bochum krut en Eelefmeter zougesprach, an et war de Golkipp vun de Bochumer deen ugetrueden ass, säi Schoss ass allerdéngs e gutt Stéck iwwert de Gol gaangen. An der Nospillzäit huet de Pantovic mat engem Gol iwwer 50 Meter fir 2:0 Schlussresultat gesuergt.

Bielefeld ka sech no 3 Aluminiumtreffer an der 2. Hallschent um Enn dach nach mat 1:0 zu Stuttgart (1:0 Okugawa 19') behaapten a feiert immens wichteg 3 Punkten.

E Samschdeg den Owend um 18.30 Auer sti sech dann nach am Topmatch Leipzig a Dortmund géigeniwwer.

D'Statistike vun de Matcher

D'Tabell vun der Bundesliga