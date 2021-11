ManUnited hat vun Ufank un am heemeschen Old Trafford näischt ze radetten an hat Chance dass d'Néierlag net méi héisch ausgefall ass.

Manchester United - Manchester City 0:2

0:1 Bailly (Selbstgol, 7'), 0:2 Silva (45')

Manchester United ass schlecht an de Match gestart, huet de Bailly an der 7. Minutt de Ball an den eegene Gol gelenkt. An der Suite war City méi méi aktiv a sou hu si virun der Hallschent de Score nach op 2:0 an d'Luucht geschrauft. Ronaldo a Co. konnte sech virun allem beim de Gea bedanken dass si net nach méi héisch a Réckstand louchen. Déi zweeten Hallschent sollt näischt méi um Resultat änneren, sou dass United an der Tabell elo 6 Punkten hannert de Sky-Blues läit.

