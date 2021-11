Am Topmatch huet sech den F91 auswäerts bei der Escher Fola konnte kloer mat 3:0 duerchsetzen a verdeedegt domat déi 1. Plaz an der Tabell.

Schonn um Freideg den Owend war et den Optakt vum 11. Spilldag am nationale Futtballchampionnat. De Swift Hesper huet Hamm mat 7:0 iwwerrennt an de Progrès setzt sech géint Rodange duerch.

Am Spëtzematch vum 11. Spilldag hu béid Ekippen de Zuschauer am Stade Emile Mayrisch e flotten an ënnerhalsamem Match gebueden. Béid Ekippen hunn de Wee no fir gesicht, Diddeleng war awer méi effektiv a virun allem och e Tick méi sprëtzeg wéi d'Lokalekipp, sou dass de F91 an der Paus duerch Goler vum Bettaieb (2') an dem Sinani (32') mat 2:0 a Féierung louchen.

No der Paus huet Diddeleng weider op den Tempo gedréckt an hat eng Réi u weidere gudde Chancen, éier de van den Kerkhof mam 3:0 an der 59. Minutt fir d'Virentscheedung gesuergt huet. Bei dësem Resultat sollt et dann och bleiwen.

