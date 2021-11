Duerch eng staark Leeschtung an der zweeter Hallschent bleiwen d'Rout Léiwen an der Tabell op der drëtter Plaz.

Zu Baku koum et um Donneschdeg am Kader vun der Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2022 am Katar zum Match tëscht Aserbaidjan a Lëtzebuerg. D'Ekipp vum Luc Holtz wollt 2:1-Victoire aus dem Allersmatch confirméieren.

D'Lëtzebuerger si mat vill Engagement an d'Partie gaangen an hunn duerch eng rout Kaart knapp 70 Minutten an Iwwerzuel gespillt. No enger animéierter zweeter Hallschent hu sech d'Rout Léiwen um Enn mat 3:1 duerchgesat. De Rodrigues huet dobäi zwee Goler markéiert.

Um 20:45 Auer gëtt den zweete Match vum Grupp A tëschent Irland a Portugal ugepaff.

An der Tabell huet Lëtzebuerg 9 Punkten a läit domadder op der drëtter Plaz. Op der éischter Plaz steet Serbien mat 17 Punkten viru Portugal, déi ee Punkt an e Match manner hunn.

Doriwwer eraus huet Schweden iwwerraschend a Georgie verluer. Russland konnt sech kloer géint Zypern behaapten.