De Basket Esch huet sech an engem ausgeglachene Match mat 75:67 géint Walfer fir d'Halleffinall qualifizéiet.

E Mëttwoch den Owend stounge bei den Hären déi zwou éischt Partien an der Véierelsfinall vun der Coupe de Luxembourg um Programm.

De Basket Esch huet sech am Spëtzematch géint Walfer mat enger 75:67-Victoire (10:18, 18:11, 24:22, 23:16) den Ticket fir d'Halleffinall geséchert. Déi Escher hu sech ufanks schwéier gedoen, am och d'Résidence hat am zweete Véierel hir Problemer. No engem ausgeglachenen drëtte Véierel hat um Enn dann awer d'Lokalekipp vun Esch d'Nues a wënnt mat engem knappe Virsprong vu 6 Punkten.

Am zweete Match vum Owend huet sech d'Arantia mat 83:78 (19:32, 14:15, 32:11, 18:20) zu Munneref behaapt. D'Munnerefer Ekipp war mat 32 Punkten am éischte Véierel immens staark an de Match gestart. Dëse Virsprong konnten d'Gäscht vu Fiels mat engem grad sou staarken drëtte Véierel konteren a sech um Enn knapps fir d'Halleffinalle qualifizéieren.