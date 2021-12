Iwwerdeems ass Saarbrécken mam Maurice Deville weider a gudder Form.

An der däitscher Bundesliga huet sech Mainz mam Leandro Barreiro misse knapp mat 1:2 auswäerts bei Bayern München geschloe ginn. De Lëtzebuerger stoung vun Ufank un um Terrain a gouf an der 82. Minutt ausgewiesselt. Mainz steet trotz dëser Defaite weiderhin op enger gudder 8. Plaz an der Tabell.

An der 1. moldawescher Liga hat Sheriff mam Sébastien Thill doheem beim 4:0 keng Problemer géint Zimbru Chisinau a steet elo mat 2 Matcher manner wéi den 2. op der éischter Plaz an der Tabell. Den Thill huet an der 35. Minutt duerch een Eelefmeter den 2:0 fir seng Ekipp geschoss, krut an der 53. Minutt déi giel Kaart gewisen a gouf no 76 Minutten ausgewiesselt.

An der 2. englescher gouf et fir Huddersfield mam Danel Sinani, deen net am Kader stoung, doheem een 1:1-Remis géint Coventry City. Zwar war Coventry City déi iwwerleeën Ekipp, de Remis dierft Huddersfield awer net zefriddestellen, well den Ausgläich vun de Gäscht réischt an der Nospillzäit gefall ass.

Den 1. FC Saarbrécken ass weiderhi gutt a Form an huet elo no der 1:0-Victoire géint déi zweet Ekipp vu Freiburg seng lescht 4 Matcher an der 3. däitscher Liga gewonnen. De Maurice Deville op Säite vu Saarbrécken ass an der 73. Minutt agewiesselt ginn.