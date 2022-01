Barcelona huet an der Schlussphas de knappen 1:0-Avantage nach aus der Hand ginn an huet sech misse mat engem 1:1 zu Granada zefridde ginn.

An der Bundesliga huet Dortmund sech no engem 0:2-Réckstand nach mat 3:2 géint Frankfurt behaapt.

FA Cup

Am engleschen FA Cup war et e Samschdeg den Owend d'Suite vun den 1/32-Finallen. Chelsea ass ouni Problemer eng Ronn weider. Mat 5:1 huet ee sech géint Chesterfield behaapt. Leicester hat dann och beim 4:1 géint Watford keng Problemer. Den iwwerraschenden Out war et iwwerdeems fir Newcastle United. Géint Cambridge United aus der drëtter Liga gouf et eng 0:1-Néierlag.

Manchester City hat sech schonn e Freideg duerch e souveräne 4:1 bei Swindon Town fir déi nächst Ronn qualifizéiert.

La Liga

Granada - Barcelona 1:1

0:1 de Jong (57'), 1:1 Puertas (89')

Nodeems Barcelona sech an de leschte Matcher nees besser a Form gewisen huet an d'Katalanen zeréck an der Course ëm d'Champions-League-Plaze sinn, huet ee géint Granada e Samschdeg den Owend awer phaseweis nees dat aalt Gesiicht gewisen.

Nodeems et an der Paus nach 0:0 stoung ass Barca besser aus de Kabinne komm. D'Ekipp vum Xavi war méi konsequent an huet sech mam 1:0 duerch den de Jong an der 57. Minutt belount. Duerno haten d'Gäscht de Match ënner Kontroll, ma si hu sech d'Liewen du selwer nach emol schwéier gemaach, wéi de Gavi an der 79. Minutt mat Giel-Rout vum Terrain gesat ginn ass. Bis kuerz viru Schluss huet Barcelona sämtlech Attacke vu Granada ofgewiert, ma an der 89. Minutt ass dem Puertas de Ball am Strofraum virun d'Féiss gefall. De Spuenier huet aus siwe Meter direkt ofgeschloss an dem ter Stegen keng Chance gelooss. Doduerch muss sech Barca um Enn mat engem Punkt zefridde ginn.

Real Madrid - Valencia 4:1

1:0 Benzema (43'), 2:0 Vinicius Junior (52'), 3:0 Vinicius Junior (61'), 3:1 Guedes (76'), 4:1 Benzema (88')

Ligue 1

Lens - Stades Rennes 1:0

1:0 Said (89')

