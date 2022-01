E Samschdeg war d'Suite vum 18. Spilldag an der Bundesliga, wou et ënnert anerem eng 4:1-Victoire vu Leipzig géint Mainz gouf.

Op Säite vu Mainz krut den Hack schonns an der 20. Minutt déi rout Kaart gewisen, esou datt Leipzig an Iwwerzuel de Match diktéiere konnt. De Silva huet d'Lokalekipp dann och an der 21. Minutt vum Punkt aus a Féierung bruecht. De Szoboszlai, den Nkunku an eng zweete Kéier de Silva hunn déi weider Golder fir Leipzig markéiert. De Lee hat den Éieregol fir Mainz geschoss. De Leandro Barreiro war an der 64. Minutt agewiesselt ginn.

Kee Gewënner gouf et am Match tëscht Leverkusen an Union Berlin. Nodeems de Schick d'Heemekipp mat 1:0 a Féierung bruecht hat, war et de Prömel, deen an der 45. an an der 49. Minutt fir Union getraff huet. De Jonathan Tah huet an der 84. Minutt nach esou just d'Néierlag verhënnert.

Freiburg huet iwwerdeems eng 2:0-Féierung géint Bielefeld verspillt. Den Haberer an de Jeong haten d'Ekipp aus dem Breisgau an Avantage bruecht. Den Okugawa an de Lasme hu fir Bielefeld getraff an esou ee Punkt geséchert.

D'TSG Hoffenheim wënnt iwwerdeems mat 3:1 géint Augsburg. Nodeems de Gregoritsch Augsburg fréi a Féierung bruecht huet, konnt Hoffenheim de komplette Match iwwer iwwerzeegen an um Enn duerch zwee Goler vum Bebou an engem vum Raum gewannen.

Tëscht Fürth a Stuttgart gouf et en 0:0.

D'Tabell am Iwwerbléck