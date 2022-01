Lëtzebuerg huet duerch eng duerchwuesse Leeschtung an der 2. Hallschent eng besser Ausgangspositioun verspillt.

Am Kader vun der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2024 huet Lëtzebuerg um Donneschdeg Owend géint Belsch gespillt. Um Enn gouf et am Allersmatch an der Coque eng 26:32-Defaite.

Lëtzebuerg ass direkt gutt an de Match komm a war séier mat 2:0 a Féierung. Och de Golkipp Chris Auger huet vun Ufank u mat flotte Paraden iwwerzeegt. D'Rout Léiwe konnte lues a lues de Virsprong ausbauen. No 18 Minutte stoung 8:5 fir d'Haushären. Duerch onnéideg Ballverloschter am Ugrëff an zwee 7 Meter, déi net eragaange waren, sinn d'Belsch bis d'Paus awer op 12:12 erukomm.

Nom Säitewiessel ass de Géigner besser an de Match komm an huet méi aggressiv verdeedegt. Nodeems d'Belsch séier mat 2 Goler virlouchen, konnt Lëtzebuerg beim 16:16 awer nees ausgläichen. Et ass weider hin a hir gaangen, mee des Kéier waren et d'Gäscht déi virlouchen. Lues a lues konnte si hire Virsprong ausbauen a de roude Léiwe sinn d'Been ëmmer méi schwéier ginn. D'Gäscht hunn d'Feeler konsequent ausgenotzt an hu sech schlussendlech däitlech mat 32:26 duerchgesat.

E Samschdeg ass de Retourmatch um 20:15 Auer an der Belsch.