Dortmund gewënnt mat 3:2 géint Hoffenheim. Leverkusen iwwerrennt Augsburg iwwerdeems Mainz géint Fürth verléiert. Freiburg klappt Stuttgart.

Borussia Mönchengladbach huet et nom Out am DFB-Pokal ënnert der Woch géint Hannover um 20. Spilldag mat Union Berlin ze di kritt. D'Köpenicker si per Eelefmeter wuel a Féierung gaangen, Gladbach konnt de Score awer kuerz virun der Paus duerch de Koné verdéngt erëm ausgläichen. Gladbach huet och an deenen zweete 45 Minutten net schlecht gespillt, Union sollt allerdéngs äiskal virum Gol sinn. De Kruse huet den entscheedende Gol an der 84. Minutt markéiert. Union Berlin gewënnt domat 2:1 zu Gladbach.

Dortmund huet de Match géint Hoffenheim gutt ugefaangen a louch séier a Féierung. Dono war vun de Schwaarz-Gielen net méi vill ze gesinn, an Hoffenheim konnt de Match nach virun der Paus ausgläichen. Ënnert dem Impuls vum staarke Malen konnt Dortmund an der 2. Hallschent dunn e Gang zouleeën a konnt zwee weider Goler (Reus, Selbstgol Raum) markéieren. Hoffenheim huet wuel nach den Uschloss geschoss, verléiert um Enn awer mat 2:3 géint de BVB.

Bayer Leverkusen huet sech doheem ouni Problemer mat 5:1 géint den FC Augsburg duerchgesat. Den Diaby war dobäi de Man of the Match, dat mat engem Hattrick.

Freiburg huet Stuttgart mat 2:0 geklappt a schnuppert weider un den Champions-League-Plazen. Fir Stuttgart gëtt et hannen an der Tabell dogéint ëmmer méi enk, dat well sech Greuther Fürth iwwerraschend géint Mainz mat 2:1 konnt duerchsetzen an domat e Liewenszeeche vu sech ginn huet. Bei Mainz huet de Leandro Barreiro duerchgespillt.

Am Owesmatch huet de VfL Bochum um 18h30 Besuch vum 1. FC Köln.

D'Statistike vun de Matcher

D'Tabell vun der Bundesliga