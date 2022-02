Um 13 Auer eiser Zäit huet d'Erëffnungsfeier mat 91 Natiounen fir déi 24. Olympesch Wanterspiller zu Peking ugefaangen.

Inzenéiert gouf d'Erëffnungsfeier vum chinesesche Regisseur Zhang Yimou, dee schonn d'Erëffnung vun de Summerspiller 2008 och zu Peking koordinéiert hat. Fir Lëtzebuerg ginn am Schi Alpin de Matthieu Osch an d'Gwyneth ten Raa un den Depart. Béid ware mat enger klenger Delegatioun och bei der Zeremonie e Freideg dobäi an hunn de rout-wäiss-bloe Fändel zesumme gedroen. Mat grad emol 16 Joer ass d'Lëtzebuergerin och déi jéngste Schifuererin, déi dëst Joer bei den olympesche Spiller untrëtt, esou huet et bei der Virstellung vu Lëtzebuerg geheescht.

D'Wanterspiller daueren nach bis den 20. Februar. An de Stadie si wéinst de Restriktioune just ausgewielte Spectateuren erlaabt. Aus dem Ausland duerfte keng Zuschauer an d'Land reesen. Fir d'Sportler, déi Offiziell an all d'Mataarbechter ronderëm Beijing2022 gëllt wéinst Corona, änlech wéi scho bei de Summerspiller 2021, datt si sech just an enger sougenannter "Olympia-Blos" dierfen ophalen. Dëst bedeit, datt si alleguerte vun der Ëffentlechkeet ofgeschiermt sinn. An awer gouf et an der Blos bis ewell 300 Fäll vun Neiinfektiounen, dat bei iwwer 3.000 Sportler an zéngdausende vu Mataarbechter, Offiziellen a Journalisten.

A senger Ried sot de President vum internationalen Olympesche Comité Thomas Bach ënnert anerem, datt China sech an de leschte Joren zu enger Wantersportnatioun entwéckelt hätt a wou ronn 300 Millioune Chinese Wantersport praktizéieren.

Et ass fir déi éischte Kéier an der Geschicht, dat souwuel Olympesche Summer- wéi Wanterspiller op der selwechter Plaz organiséiert ginn.

Verschidde Staats- a Regierungscheffe present, anerer boykottéiere Feier

Nieft dem chinesesche Staatschef Xi Jinping waren och de Groussherzog Henri, de russesche President Wladimir Putin an d'Cheffe vun den UN an der WHO dobäi. Vill Staats- a Regierungscheffe si jo net op Peking gereest, dat aus Protest géint déi ënnerdréckte muslimesch Minoritéit an der Provënz Xinjiang a wéinst anere Mënscherechtsverletzunge vum Land.

D'USA, Groussbritannien an eng Partie aner Länner boykottéieren d’Spiller carrement a schécken zwar Sportler, mä keng diplomatesch Vertrieder dohin. Wéi déi meescht aner westlech Länner mécht Lëtzebuerg dat net offiziell. Am RTL-Interview verurteelt den neie Sportminister Georges Engel zwar Mënscherechtsverletzungen, hält awer och näischt vun engem politesche Boykott. Ech fannen, dass een dat eventuell soll u Krittäre bannen, wann esou Spiller vergi ginn. Ass d'Pressefräiheet assuréiert? Ginn et Mënscherechtsverletzungen? Wéi sinn d'Aarbechtsbedingungen? A wann déi Krittären net erfëllt sinn, soll dat concernéiert Land keng Olympesch Spiller dierfen organiséieren. Dofir fannen ech et net gutt, wann een elo vun engem politesche Boykott sollt ausgoen. Refuse solle virdrun decidéiert ginn.

Anescht ewéi d'Lëtzebuerger Regierung ass de Staatschef Grand-Duc Henri awer zu Peking dobäi. Zanter 1998 ass hie Member vum Internationalen Olympesche Comité. An et wär och an der Funktioun an där de Grand-Duc a China wär, heescht et op Nofro hi vum Haff. Deemno hätt seng Presenz reng sportlech an organisatoresch Grënn. Den Haff präziséiert awer, dass dem Grand-Duc de Respekt an d'Verdeedegung vun de Mënscherechter ëmmer wichteg wären. Hie géif an deem Kontext oppe mat de Leit schwätzen. Hei an am Ausland, esou d‘Cour Grand-Ducale.

Am RTL-Interview sot ee vun de renomméiertsten Experten an der Chinapolitik den däitsche Professer Sebastian Heilmann vun der Uni Tréier, déi zwou Funktioune kéint een net trennen. Déi chineesesch Regierung géif de Grand-Duc Henri op alle Fall als europäesche Staatschef verkafen an net nëmmen als Member vum IOC.