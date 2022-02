An der Paus louch de VFL mat 4:1 a Féierung. Um Enn gewënnt Bochum mat 4:2 géint Bayern München. Weider Victoirë ginn et fir Wolfsburg, Gladbach a Fürth.

No der Victoire vu Leipzig géint Köln um Freideg Owend war et um Samschdeg an der däitscher Bundesliga d'Suite vum 22. Spilldag.

Zu Bochum hunn d'Spectateure wuel zwee mol missen op d'Pausenresulat kucken. An der Hallschent louch Bochum doheem mat 4:1 géint Bayern München a Féierung. De Rekordmeeschter ass duerch de Lewandowski wuel a Féierung gaangen, krut an der 14. Minutt awer den Ausgläich geschoss. Tëscht der 38. an der 44. Minutt huet Bochum dunn ënnert anerem duerch zwee Dramgoler vum Gamboa an Holtmann ganzer 3 Goler markéiert an ass mat 4:1 an d'Paus gaangen. Bayern huet wuel nach den 2:4 geschoss, sollt de Match awer net méi gedréint kréien. Bochum gewënnt no enger gudder a virun allem kämpferescher Leeschtung verdengt mat 4:2.

Borussia Mönchengladbach huet dogéint eng immens wichteg Victoire agefuer. Géint de FC Augsburg ginn d'Fohlen duerch Goler vum Koné, Hofmann a Bensebaini mat 3:2 als Gewënner vum Terrain a verschafen sech am Tabellekeller duerch dësen Dräier e bësse Loft.

An och de VFL Wolfsburg schéngt nom Transfert vum Max Kruse nees am Opwand ze sinn. No Goler vum Kruse a Lukebakio gewënnt de VFL Wolfsburg mat 2:0 zu Frankfurt.

Ganz déif hannendra steet no der 1:2-Néierlag zu Fürth iwwerdeems elo d'Hertha vu Berlin. Greuther Fürth louch no knapps 40 Sekonne scho mat 1:0 a Féierung. Fürth steet trotz der Victoire weider op der leschter Plaz an der Tabell.

Keen Gewënner gëtt et tëscht Freiburg a Mainz. Beim 1:1 ass de Leandro Barreiro op Mainzer Säiten an der 79. Minutte fir den Kohr agewiesselt ginn.

Um Owesmatch um 18h30 spillt nach Bayer Leverkusen géint de VFB Stuttgart.

