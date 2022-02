Donieft gouf de Maurice Deville beim 1:1-Remis vu Sandhausen géint den Hamburger SV agewiesselt.

An England huet Huddersfield mam Danel Sinani 2:1 beim Tabelleleader Fulham gewonnen. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 75. Minutt beim Stand vun 2:0 agewiesselt.

E wichtege Punkt an der Lutte géint den Ofstig gouf et an der 2. Bundesliga fir Sandhausen doheem géint den Hamburger SV. Beim 1:1-Remis ass de Maurice Deville an der 62. Minutt agewiesselt ginn a krut kuerz drop déi giel Kaart gewisen.

Austria Wien huet mam Marvin Martins en 2:0-Succès géint den TSV Hartberg gefeiert. Den Ofwierspiller huet beim wichtegen Erfolleg am Kampf ëm déi international Plazen 90 Minutten duerchgespillt.

Keng Goler sinn a Griichenland tëschent Ionikos an OFI Kreta, der Ekipp vum Vahid Selimovic, gefall. De Lëtzebuerger huet de ganze Match vun der Bänk aus nogekuckt.

A Portugal souz den Eric Veiga bei der 2:1-Victoire vu senger Ekipp Vilafranquense géint den Tabelleleschten Académica Coimbra de ganze Match op der Bänk.

Magdeburg huet sech an der 3. däitscher Liga mat 2:0 géint déi zweet Ekipp vun Dortmund duerchgesat. Den Eldin Dzogovic stoung net am Kader.

Freideg

Mainz konnt sech an der Bundesliga no enger spannender Schlussphas mat 3:2 géint Leverkusen duerchsetzen. De Leandro Barreiro gouf an der Nospillzäit agewiesselt.

De Match tëscht Fortuna Sittard a Sparta Rotterdam (Laurent Jans, Mica Pinto) am hollännesche Championnat konnt wéinst dem schlechte Wieder net gespillt ginn.