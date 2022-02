Stuttgart a Bochum hunn donieft 1:1 gläich gespillt. Um Samschdeg Owend huet Köln nach d'Eintracht Frankfurt op Besuch.

Fir Wolfsburg leeft et weiderhin an der Bundesliga net gutt. D'Ekipp vum Florian Kohfeldt verléiert mat 1:2 géint Hoffenheim. An der éischter Hallschent waren et fir d'éischt déi Hoffenheimer déi probéiert hunn de Match ze maachen. D'Heemekipp ass awer lues a lues besser an de Match komm an huet an der 36. Minutt duerch de Jonas Wind den 1:0 markéiert. Zu dem Zäitpunkt war d'Féierung fir déi Wolfsburger méi wéi verdéngt. No der Paus war et en equilibréierte Match a Wolfsburg hätt no 72 Minutte misse mat 2:0 a Féierung goen. De Roussillon huet awer aus 10 Meter donieft geschoss. Op der Géigesäit huet Hoffenheim et besser gemaach. Duerch zwee Goler vu Bruun Larsen a Kramaric innerhalb vu 4 Minutten huet Hoffenheim de Match gedréint. D'Heemekipp hat näischt méi dogéint ze setzen a bleift an der Tabell op der 12. Plaz hänken.

Bochum huet iwwerdeems beim 1:1-Remis zu Stuttgart eng gutt Affär am Ofstigskampf gemaach. No enger 1. Hallschent ouni Goler ass Stuttgart duerch e Selbstgol vum Bochumer Bella Kotchap a Féierung gaangen. An der Suite hunn d'Haushären et verpasst, de Sak mat engem zweete Gol zou ze maachen. Bochum huet an der Schlussphas alles no vir gehäit a kruten an der Nospillzäit en Eelefmeter gepaff. De Löwen huet äiskal verwandelt. Stuttgart bleift op enger direkter Ofstigsplaz wärend Bochum mat 29 Punkte souverän an der Mëtt vun der Tabell stoe bleift.

Arminia Bielefeld huet sech doheem mat 1:0 géint Union Berlin behaapt. Och fir Bielefeld waren et dräi wichteg Punkten am Ofstigskampf. D'Gäscht hunn iwwerdeems säit dräi Matcher net méi an de Gol getraff.

Augsburg verléiert donieft nach 1:2 géint den SC Freiburg.

D'Statistike vun de Matcher

Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.

D'Klickt op de Match, fir d'Statistiken ze gesinn.

D'Tabell vun der Bundesliga