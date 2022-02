Fir de Kont vum 3. Spilldag an der 2. Phas vun der Qualifikatioun bei den Damme stoungen um Samschdeg Owend zwee Matcher um Programm.

Am Spëtzematch tëschent dem T71 Diddeleng an der Résidence Walfer huet d'Heemekipp souverän mat 101:79 gewonnen. Vun Ufank un waren et déi Diddelenger déi dem Match hire Stempel opgedréckt hunn. Besonnesch am zweete Véierel (33:17) hat d'Résidence näischt dogéint ze setzen. An der 2. Hallschent huet Walfer gutt matgehalen, um Enn sollt sech awer un der klorer Victoire vum Tabelleleader Diddeleng näischt méi änneren.

D'Musel Pikes an de Gréngewald hu sech iwwerdeems eng spannend Partie geliwwert. Um Enn gouf et eng 57:52-Victoire fir d'Gäscht. De Match war vun Ufank un equilibréiert. Bis zur Paus konnt sech d'Heemekipp just eng kleng Avance vun 2 Punkten erausspillen (31:29). Och no der Paus konnt sech an enger éischter Phas keng Ekipp entscheedend ofsetzen. D'Gäscht haten awer am leschte Véierel méi Kraaft iwwreg, soudass si déi enk Partie fir sech entscheede konnten.

Am Kader vum 1. Spilldag am Playdown ass de Match tëschent Wolz an dem Racing Forfait mat 20:0 gewäert ginn.

Den Iwwerbléck vun den Dammen

LBBL

Playdown