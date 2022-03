Den däitsche Rekordchampion kritt et an de Véierelsfinalle mat Villarreal ze dinn.

E Freideg an der Mëttegstonn war zu Nyon an der Schwäiz d'Auslousung vun de Véierelsfinallen an der Futtball-Champions-League. Dobäi gouf och schonn direkt bestëmmt, wéi eng Dueller vun de Véierelsfinallen an den Halleffinallen openeen treffen a wéi ee Gewënner vun den Halleffinallen Heemrecht an der Finall am Stade de France zu Paräis huet.

Den Titelverdeedeger Chelsea kritt et an de Véierelsfinalle mat Real Madrid ze dinn. Fir Manchester City geet et géint Atlético Madrid. Villarreal muss géint den däitsche Rekordchampion Bayern München untrieden. An da kënnt et nach zum Duell Benfica Lissabon géint Liverpool.

Déi méiglech Dueller vun den Halleffinallen:

Manchester City/Atlético Madrid - Chelsea/Real Madrid

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern München

De Gewënner vun der 2. Halleffinall huet Heemrecht an der Finall.

Rendez-vousen 2021/2022

05.04. - 06.04.2022 Véierelsfinallen, Allersmatcher

12.04. - 13.04.2022 Véierelsfinallen, Retourmatcher

26.04. - 27.04.2022 Halleffinallen, Allersmatcher

03.05. - 04.05.2022 Halleffinallen, Retourmatcher

28.05.2022 Finall zu Paräis