Deen 2. däitsche Vertrieder Leipzig muss géint Atalanta untrieden.

No der Champions League sinn e Freideg zu Nyon an der Schwäiz och d'Véierelsfinallen an d'Halleffinallen an der Europa League an an der Conference League ausgeloust ginn.

Leipzig kritt et an de Véierelsfinalle mat Atalanta ze dinn. Eintracht Frankfurt huet eng schwéier Aufgab viru sech. De Bundesligist kritt et mam Titelfavorit Barcelona ze dinn. West Ham United spillt géint Olympique Lyon. An dann ass et nach den Duell Sporting Braga géint d'Glasgow Rangers.

Déi méiglech Dueller an den Halleffinallen:

Leipzig/Atalanta - Braga/Rangers

West Ham/Lyon - Eintracht/Barcelona

An der Finall huet de Gewënner aus der 2. Halleffinall d'Heemrecht.

D'Rendez-vousen 2021/2022

07.04.2022 Véierelsfinallen, Allersmatcher

14.04.2022 Véierelsfinallen, Retourmatcher

28.04.2022 Halleffinallen, Allersmatcher

05.05.2022 Halleffinallen, Retourmatcher

18.05.2022 Finall zu Sevilla

Conference League

D'Auslousung vun der nächster Ronn an der Conference League ass um 15 Auer.

D'Rendez-vousen 2021/2022

07.04.2022 Véierelsfinallen, Allersmatcher

14.04.2022 Véierelsfinallen, Retourmatcher

28.04.2022 Halleffinallen, Allersmatcher

05.05.2022 Halleffinallen, Retourmatcher

25.05.2022 Finall