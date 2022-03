Bei den Damme geléngt Mamer d'Iwwerraschung a klappt Walfer no engem spannendem Match bei deem et hin an hier gaangen ass mat 3:2.

An der Sportshal zu Luerenzweiler stoungen e Sonndeg d'Finallen an der Coupe de Luxembourg um Programm. Bei den Damme geléngt Mamer d'Iwwerraschung a klappt Walfer mat 3:1 (25:16, 10:25, 25:19, 24:26, 15:13).

Bei den Dammen huet Mamer dem Favorit Walfer an der Ufanksphase iwwerhaapt keng Chance gelooss a gewënnt den 1. Saz mat 25:16. Am zweete Saz ass et dunn genau ëmgedréint gelaf. D'Ekipp vu Walfer ronderëm d'Betty Hoffmann ass mat engem 3:0 gestart. Walfer huet Mamer dominéiert a gewënnt den zweete Saz mat 25:10. An engem serréierten drëtte Saz huet sech Mamer dunn nees duerchgesat, dat mat 25:19. Am véierte Saz ass Walfer zeréck komm a ka dëse mat 26:24 fir sech entscheeden, sou dass ee 5. a leschte Saz huet missen d'Finall entscheeden. An hei war et um Enn Damme vu Mamer déi dëse mat 15:13 konnte fir sech entscheeden an d'Coupe mat op Mamer huelen.

Um 19h30 spillt dann an der Finall vun den Hären nach de VC Stroossen (NL) géint de Volley Bartreng (NL). Och dëse Match kennt dir Live op RTL.lu. kuken.

Bei de Minmes, Scolaire an och de Cadets gouf et iwwerdeems jeeweils eng Victoire fir de Volley Bartreng.

