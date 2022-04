Um Freideg den Owend ware d'Equippe vun de Lëtzebuerger Nationalspiller an Däitschland, Dänemark ewéi och an England am Asaz.

An der 2. Bundesliga sollt et fir den Dirk Carlson mat Erzgebierge Aue net duergoen, fir op d'mannst ee Punkt géint Ingolstadt matzehuelen, dat och, well si quasi de ganze Match an Ënnerzuel gespillt hunn, nodeem den Owusu wéinst enger Tätlechkeet no 7 Minutte Rout Krut. Ingolstadt huet d'Iwwerzuel genotzt an ass duerch Schmidt (25') a Musliu (28') 2:0 a Féierung gaangen. Nom Säitewiessel huet de Jonjic (69') d'Auer erubruecht an den Gonther (89') esouguer den Ausgläich markéiert. Ma d'Defense ëm de Carlson, deen an der 74. Minutt agewiesselt gouf, konnt den 3:2 duerch de Poulsen net verhënneren.

An Dänemark stoung de Lëtzebuerger U21-Nationalspiller Farid Ikene an der Startopstellung vu Jammerbugt, déi awer däitlech géint Fremad Amager verluer hunn. Dobäi hate si kuerz no der Paus den 0:1 Réckstand vum Bonnesen (2') duerch e Gol vum Natami (50') ausgläiche kënnen, ma Bonnesen (64'), Marcussen (83') a Johansson (88') hunn dono den Deckel beim 4:1 drop gemaach.

An der 1. Bundesliga war et fir den 1. FC Köln eng 0:1 Néierlag géint den 1. FC Union Berlin. An der 49 Minutt huet den Taiwo Awoniyi den eenzege Goal vum Match geschoss. De Lëtzebuerger Mathias Olensen waart zwou Wochen no sengem Bundesliga-Debüt nach op säin zweeten Asaz beim 1. FC Köln. Bei der 0:1 Néierlag souz de Lëtzebuerger zwar op der Bank, gouf awer net agewiesselt.

Fir den Danel Sinani gouf et um Freideg am engleschen Championship mat Huddersfield eng 1:0 Victoire géint Hull City. Obwuel de Lëtzebuerger um Ufank vum Match op der Bank souz, gouf hien an der 74. agewiesselt a konnt sech um Feld mat senger Kolleegen iwwert hir Victoire freeën. Deen eenzege Goal koum vum Harry Toffolo an der 79. Minutt, nodeems den Danel Sinani him eng Chance erubruecht huet. Am engleschen Championship ass Huddersfield aktuell Drëtten.